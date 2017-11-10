ЛеБрюн: расставшись с Шипачёвым, «Вегас» приобрёл больше, чем просто $ 2 млн

Известный канадский обозреватель Пьер ЛеБрюн прокомментировал официальное расторжение отношений между нападающим Вадимом Шипачёвым и клубом «Вегас Голден Найтс».

Макфи: в «Вегасе» все играли лучше Шипачёва

«Вадим Шипачёв и «Вегас» официально расторгли отношения, и это очень хорошая новость для «Голден Найтс». «Вегас» получил больше, чем просто возврат $ 2 млн подписного бонуса на свой банковский счёт, он освободил место в платёжной ведомости и теперь свободен в подписании других хоккеистов. Шипачёв пошёл по пути Ильи Ковальчука, который подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и до 35 лет не сможет вернуться. Даже не знаю, когда теперь «Вегас» примет решение изъять игровой номер Шипачёва из обращения», — саркастически пошутил ЛеБрюн в эфире TSN.



Напомним, что Шипачёв сыграл за «Вегас» 3 матча и набрал 1 (1+0) очко.

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