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Разин: Голышев способен играть в СКА, а пока он в 4-м звене «Автомобилиста»

Хоккей

Экс-главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин рассказал об отношениях с нападающим Анатолием Голышевым, которого он по ходу прошлого сезона отправлял в Высшую лигу.

«Мы с Толей в нормальных отношениях. Он недавно приходил к детям, давал автографы. Хорошо поговорили. Думаю, за этот год он переосмыслил отношение к себе. Именно к себе, а не ко мне. Я пытался выжать максимум, а не воевать с ним. У меня тоже есть свои тараканы. Я не говорю, что именно так, как я, надо действовать. Но на тот момент я старался достать из Голышева всё, что мог.

Может ли он пойти по пути Дмитрия Мони? Ну не знаю, не знаю. Всё зависит от него. Голышев способен играть в СКА, а пока он игрок четвёртой пятёрки «Автомобилиста», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Полностью интервью с Андреем Разиным читайте сегодня на «Чемпионате» в 14:00.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК СКА Анатолий Голышев Андрей Разин
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