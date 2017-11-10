Браташ: ворота в матче с командой Германии будет защищать Кошечкин

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о подготовке команды к матчам Кубка Германии. Турнир пройдёт в Аугсбурге с 10 по 12 ноября. Первым соперником российской команды станет сборная Германии. 11 ноября команда Олега Браташа встретится со сборной США, а в последний игровой день — со словаками.



«Арена, конечно, отличается от тех, к которым мы уже успели привыкнуть, но видно, что организаторы постарались сделать всё возможное для создания командам комфортных условий. У нас было всего две тренировки, но тем не менее мы постарались объединить команду и максимум успеть в тактическом плане, чтобы ребята, выходя на игру, понимали, что и в какой ситуации от них требуется. По плану ворота будет защищать Василий Кошечкин», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

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