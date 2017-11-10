Щехура: уровень КХЛ выровнялся, даже СКА и ЦСКА сталкиваются с трудностями

Нападающий «Трактора» Пол Щехура считает, что уровень конкуренции в КХЛ вырос по сравнению с предыдущим чемпионатом.

«У нас хорошая команда, в которой собраны хорошие игроки. Думаю, если все будут вносить свой вклад, мы достигнем результата. Текущий сезон сильно отличается от предыдущего. В лиге нет слабых команд. В КХЛ выделяются один-два клуба, но любая команда может выиграть у любого соперника. Даже если мы играем против команды, у которой должны забирать очки, это вовсе не значит, что нам противостоит плохая команда. Уровень выровнялся, и конкуренция в лиге стала выше. Даже СКА и ЦСКА сталкиваются с трудностями, им дают настоящий бой – к примеру, у рижского «Динамо» ЦСКА выиграл только в овертайме. Борьба есть в каждом матче, лёгких игр нет», — приводятся слова Щехуры на официальном сайте «Трактора».