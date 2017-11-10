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Крис Ли сыграет в первой паре сборной Канады в матче Кубка Карьяла со Швецией

Хоккей

Сборная Канады назвала состав на матч Кубка Карьяла с командой Швеции. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки, начало запланировано на 19:30 мск. В первой паре защитников выйдет Крис Ли, который недавно подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».

Сборная Канады:
Питерс (Скривенс);
Столлери – Ли, Вольски – Вей – Брюле;
Дженовей – Норо, Клинкхаммер – Эллисон – Козун;
Кинрейд – Депре, Эббетт – Хауден – Пёрселл;
Блэкер – Уайтклауд, Рэймонд – О’Делл – Томас.

В первом матче турнира шведы обыграли сборную Чехии со счётом 5:3, а канадцы начали Евротур с победы в матче со Швейцарией (3:2).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей Крис Ли Евротур
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