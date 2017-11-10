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Сборная Швеции всухую обыграла Канаду на Кубке Карьяла

Хоккей

Сборная Швеции одержала победу в матче с командой Канады на Кубке Карьяла. Встреча, проходившая на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки, завершилась со счётом 2:0.

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В концовке второго игрового отрезка Пер Линдхольм открыл счёт, а в заключительной трети оформил дубль, оба раза реализовав большинство. Вратарь Магнус Хелльберг провёл матч на ноль.

Канадцы ранее на турнире одолели команду Швейцарии со счётом 3:2, а Швеция обыграла Чехию со счётом 5:3. Обеим командам осталось провести встречу с Финляндией. Швецы сыграют с хозяевами турнира 11 ноября, а канадцы – 12 ноября.

Победный гол Линдхольма можно посмотреть в «твиттере» C More Sport.

Еврохоккейтур
10 ноября 2017, пятница. 19:30 МСК
Канада
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
Швеция
0:1 – Линдхольм (Херсли, Далин) – 36:02 (5x4), 0:2 – Линдхольм (Мёллер, Линдстрём) – 51:53 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей
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