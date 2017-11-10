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Итоги дня ВХЛ: «Кузня» разгромила ЦСК ВВС, прервав серию поражений

Хоккей

10 ноября в регулярном чемпионате ВХЛ прошло четыре матча.

Новокузнецкий «Металлург» разгромил ЦСК ВВС со счётом 7:0 и прервал серию поражений, которая длилась пять матчей.

Авторами голов стали Кирилл Щукин, Евгений Каницкий, Артём Чернов, Александр Локтев, Сергей Еоростин, Данил Романцев и Егор Мажуга.

ВХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
7 : 0 1:0, 1:0, 5:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Щукин – 01:31 (5x5), 2:0 – Каницкий (Мусин, Бутузов) – 36:57 (5x5), 3:0 – Чернов (Дюрягин, Скутар) – 40:53 (5x4), 4:0 – Локтев (Малетин) – 42:41 (5x5), 5:0 – Коростин (Шубин, Романцев) – 45:04 (5x5), 6:0 – Романцев (Коростин) – 52:43 (5x5), 7:0 – Мажуга (Локтев, Караваев) – 53:03 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» одолел «Молот-Прикамье» — 3:2.

В составе победителей отличились Юрий Скворцов, Константин Макаров и Брэндан О’Доннел. Голы пермской команды забили Иван Кузнецов и Арсений Ерохин.

ВХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
3 : 2 1:0, 2:2, 0:0
Молот-Прикамье
Пермь
1:0 – Скворцов (О'Доннелл) – 14:50 (5x5), 1:1 – Кузнецов (Шайхулов, Филиппов) – 29:10 (5x5), 2:1 – Макаров (Мокин) – 32:23 (5x5), 2:2 – Ерохин (Епимахин, Рыжков) – 33:26 (5x5), 3:2 – О'Доннелл (Там, Новожилов) – 38:49 (5x4)

«Торос» взял верх в матче с «Цен Тоу» со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Артём Пименов, Николай Денисенко и Владислав Лукин.

ВХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 13:30 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
0 : 3 0:0, 0:3, 0:0
Торос
Нефтекамск
0:1 – Пименов (Гиматов, Цулыгин) – 24:55 (5x5), 0:2 – Денисенко (Котляревский, Карпов) – 30:38 (5x5), 0:3 – Лукин – 38:33 (5x5)

«Ермак» в овертайме справился с «Барсом» со счётом 3:2.

Казанская команда вела благодаря голам Дениса Шинкаренко и Артёма Галимова, но в третьем периоде шайбы Максима Юшкова и Виталия Конькова помогли «Ермаку» отыграться, а в овертайме забил Артём Воробьёв.

ВХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
3 : 2 0:1, 0:1, 2:0, 1:0
Барс
Казань
0:1 – Шинкаренко (Литвинов) – 06:14 (5x5), 0:2 – Галимов (Валеев, Осипов) – 36:07 (5x5), 1:2 – Юшков (Ишмаметьев, Яковлев) – 45:34 (5x4), 2:2 – Коньков (Юшков) – 48:14 (5x5), 3:2 – Воробьёв (Михайлов) – 61:58 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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