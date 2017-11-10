Итоги дня ВХЛ: «Кузня» разгромила ЦСК ВВС, прервав серию поражений

10 ноября в регулярном чемпионате ВХЛ прошло четыре матча.

Новокузнецкий «Металлург» разгромил ЦСК ВВС со счётом 7:0 и прервал серию поражений, которая длилась пять матчей.



Авторами голов стали Кирилл Щукин, Евгений Каницкий, Артём Чернов, Александр Локтев, Сергей Еоростин, Данил Романцев и Егор Мажуга.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» одолел «Молот-Прикамье» — 3:2.



В составе победителей отличились Юрий Скворцов, Константин Макаров и Брэндан О’Доннел. Голы пермской команды забили Иван Кузнецов и Арсений Ерохин.

«Торос» взял верх в матче с «Цен Тоу» со счётом 3:0.



Заброшенными шайбами отметились Артём Пименов, Николай Денисенко и Владислав Лукин.

«Ермак» в овертайме справился с «Барсом» со счётом 3:2.



Казанская команда вела благодаря голам Дениса Шинкаренко и Артёма Галимова, но в третьем периоде шайбы Максима Юшкова и Виталия Конькова помогли «Ермаку» отыграться, а в овертайме забил Артём Воробьёв.