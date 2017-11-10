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Олимпийская сборная России разгромила Германию, забросив восемь шайб

Хоккей

Олимпийская сборная России разгромила Германию на Кубке Германии со счётом 8:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Артёма Фёдорова немцы ответили шайбой Даниэля Пьетта. В начале второй двадцатиминутки Брент Редеке вывел команду Германии вперёд, но вскоре последовали голы Евгения Кетова, Константина Окулова, Дмитрия Кагарлицкого и Михаила Науменкова. В заключительной трети отличились Сергей Шумаков, Илья Михеев и Егор Яковлев.

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Товарищеские матчи (сборные)
10 ноября 2017, пятница. 21:30 МСК
Германия
2 : 8 1:1, 1:4, 0:3
Россия (олимп.)
0:1 – Фёдоров (Науменков, Ожиганов) – 06:52 (5x5), 1:1 – Пьетта (Зайденберг, Кинк) – 13:30 (5x5), 2:1 – Редеке (Кинк, Пьетта) – 21:58 (5x4), 2:2 – Кетов – 31:41 (5x5), 2:3 – Окулов – 32:43 (5x5), 2:4 – Кагарлицкий (Михеев, Карпов) – 36:39 (5x4), 2:5 – Науменков (Фёдоров, Карпов) – 37:58 (5x3), 2:6 – Шумаков (Ожиганов, Каблуков) – 51:33 (5x5), 2:7 – Михеев (Кагарлицкий) – 52:54 (5x5), 2:8 – Яковлев (Шумаков) – 57:04 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей Сборная Германии — Хоккей
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