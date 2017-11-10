Олимпийская сборная России разгромила Германию, забросив восемь шайб

Олимпийская сборная России разгромила Германию на Кубке Германии со счётом 8:2.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Артёма Фёдорова немцы ответили шайбой Даниэля Пьетта. В начале второй двадцатиминутки Брент Редеке вывел команду Германии вперёд, но вскоре последовали голы Евгения Кетова, Константина Окулова, Дмитрия Кагарлицкого и Михаила Науменкова. В заключительной трети отличились Сергей Шумаков, Илья Михеев и Егор Яковлев.
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