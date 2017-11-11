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Юниоры России выиграли у Финляндии в матче за 5-е место Мирового кубка вызова

Хоккей

Юниорская сборная России (игроки до 17 лет) нанесли поражение соперникам из Финляндии в матче за пятое место Мирового кубка вызова, игра завершилась со счётом 5:4.

Россияне забросили две шайбы в первом периоде, во втором периоде соперники забили по два гола, третий выиграла команда Финляндии, отличившись дважды. По голу в составе российской команды забили Илья Сафонов, Егор Афанасьев, Данила Хулапов, Илья Николаев и Матвей Гуськов.

Мировой кубок вызова
Матч за 5-е место

Финляндия — Россия — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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