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«Флорида» прервала серию из 5 поражений, Дадонов и Барков набрали по два очка

Хоккей

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Евгений Дадонов (27-я минута), Иэн Маккошен (44), Александр Барков (59) и Винсент Трочек (59). На счету Даонова и Баркова также по одной голевой передаче. За «Баффало» гол забил Кайл Окпосо (14). Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин провёл на льду 14 минут 6 секунд и отметился результативной передачей.

Эта победа позволила «Флориде» прервать серию из 5 поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
1 : 4 1:0, 0:1, 0:3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Окпосо (Антипин, Кейн) – 13:02 (5x4), 1:1 – Дадонов (Барков, Юбердо) – 26:52 (5x5), 1:2 – Маккошен (Юбердо, Дадонов) – 43:50 (5x5), 1:3 – Барков (Юбердо, Севьюр) – 58:28 (en), 1:4 – Трочек (Экблад) – 58:45 (en)
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Дадонов – в лучшем звене в лиге, Береглазов может вернуться, а Воробьёву ещё рано в основу «лётчиков».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Флорида Пантерз Александр Барков Виктор Антипин Евгений Дадонов
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