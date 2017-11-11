«Флорида» прервала серию из 5 поражений, Дадонов и Барков набрали по два очка

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Евгений Дадонов (27-я минута), Иэн Маккошен (44), Александр Барков (59) и Винсент Трочек (59). На счету Даонова и Баркова также по одной голевой передаче. За «Баффало» гол забил Кайл Окпосо (14). Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин провёл на льду 14 минут 6 секунд и отметился результативной передачей.

Эта победа позволила «Флориде» прервать серию из 5 поражений.