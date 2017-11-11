Якупов: зрители в Швеции не такие весёлые, как в Америке, но всё же было приятно

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов поделился впечатлениями от матча с «Оттавой Сенаторз» (3:4 ОТ), который прошёл в Стокгольме.

«Неплохо начали, сразу было два большинства. Нападающие довольно быстро вошли в игру, мы создавали хорошие моменты. Была быстрая интересная игра, много голов. В конце не повезло немножко.



Что касается атмосферы, то было здорово. Немного непривычно, но, думаю, все довольны, хорошая поддержка. Зрители, конечно, не такие весёлые, как в Северной Америке, но всё же было приятно. Думаю, им тоже было приятно смотреть на игроков НХЛ.



Была ответственность, потому что не каждый раз мои семья и друзья приезжают смотреть мои игры. Здесь у меня несколько человек, которые ни разу не видели меня на льду вживую. Было очень приятно, в первые моменты эмоции перехлёстывали. Всё было здорово, думаю, родители и друзья, которые здесь присутствуют, были очень довольны», — сказал Якупов в эфире телевидения НХЛ.

«Колорадо» проиграл «Оттаве» в овертайме, Якупов забил пятый гол в сезоне

Видео интервью Якупова можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.