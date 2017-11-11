Варламов: я тяжело начал встречу с «Оттавой», один из голов — моя ошибка

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов поделился впечатлениями после встречи с «Оттавой Сенаторз», в которой его команда потерпела поражение со счётом 3:4 ОТ. Голкипер отразил во встрече, которая проходила в шведском Стокгольме, 28 из 32 бросков.



«Моя ошибка.Вообще я тяжело начал игру, акклиматизация, наверное, сказалась. Хотя после первого периода стал чувствовать себя лучше», — приводит слова Варламова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Посмотреть видео также можно в «твиттере» НХЛ