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Варламов: я тяжело начал встречу с «Оттавой», один из голов — моя ошибка

Хоккей

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов поделился впечатлениями после встречи с «Оттавой Сенаторз», в которой его команда потерпела поражение со счётом 3:4 ОТ. Голкипер отразил во встрече, которая проходила в шведском Стокгольме, 28 из 32 бросков.

«Моя ошибка.Вообще я тяжело начал игру, акклиматизация, наверное, сказалась. Хотя после первого периода стал чувствовать себя лучше», — приводит слова Варламова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Оттава Сенаторз Семён Варламов
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