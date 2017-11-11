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«Вегас» одержал победу над «Виннипегом», Карлссон сделал дубль

Хоккей

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» сумел на домашнем льду обыграть «Виннипег Джетс», встреча завершилась со счётом 5:2. Команда Жерара Галлана одержала вторую победу за семь последних матчей.

В команде победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Лука Сбиса, Дэвид Перрон, Джеймс Нил и Вильям Карлссон, оформивший дубль и набравший пять очков в последних пяти сыгранных встречах. У «Виннипега» голы на свой счёт записали Адам Лоури и Патрик Лайне.

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НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 06:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
5 : 2 2:1, 3:1, 0:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Сбиса (Перрон, Носек) – 06:41 (5x5), 2:0 – Перрон (Энгелланд, Хаула) – 15:08 (5x5), 2:1 – Лоури (Куликов, Танев) – 15:47 (5x5), 3:1 – Карлссон (Энгелланд, Смит) – 32:17 (5x5), 3:2 – Лайне (Бафлин, Шайфли) – 33:57 (5x4), 4:2 – Нил – 36:45 (5x4), 5:2 – Карлссон (Смит, Сбиса) – 37:47 (4x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс
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