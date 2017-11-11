«Вегас» одержал победу над «Виннипегом», Карлссон сделал дубль

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» сумел на домашнем льду обыграть «Виннипег Джетс», встреча завершилась со счётом 5:2. Команда Жерара Галлана одержала вторую победу за семь последних матчей.



В команде победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Лука Сбиса, Дэвид Перрон, Джеймс Нил и Вильям Карлссон, оформивший дубль и набравший пять очков в последних пяти сыгранных встречах. У «Виннипега» голы на свой счёт записали Адам Лоури и Патрик Лайне.



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