Итоги дня для россиян в АХЛ: Сошников забил в третьем матче подряд

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно семь матчей. Нападающий «Сан-Антонио» Владислав Каменев сделал ассистентский хет-трик в матче с «Рокфордом» (6:0), форвард «Торонто» Никита Сошников забил в третьем матче подряд, а Валентин Зыков отметился дракой.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Толчинский (н)
Зыков (н)
Сошников (н)
Голдобин (н)
Дыбленко (з)
Костин (н)
Каменев (н)
Е. Свечников (н)
Гурьянов (н)
Евенко (з)
|«Шарлотт»
«Шарлотт»
«Торонто»
«Ютика»
«Бингхэмптон»
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио»
«Грэндс-Рэпидз»
«Техас»
«Стоктон»
|0
0
1+0
0+1
0
0
0+3
0
0
0
|0
7
0
0
0
2
0
0
0
7
|1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
|0
-1
+1
0
+1
+1
+1
-1
-1
-1
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