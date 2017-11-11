Итоги дня для россиян в АХЛ: Сошников забил в третьем матче подряд

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно семь матчей. Нападающий «Сан-Антонио» Владислав Каменев сделал ассистентский хет-трик в матче с «Рокфордом» (6:0), форвард «Торонто» Никита Сошников забил в третьем матче подряд, а Валентин Зыков отметился дракой.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Толчинский (н)



Зыков (н)



Сошников (н)



Голдобин (н)



Дыбленко (з)



Костин (н)



Каменев (н)



Е. Свечников (н)



Гурьянов (н)



Евенко (з) «Шарлотт»



«Шарлотт»



«Торонто»



«Ютика»



«Бингхэмптон»



«Сан-Антонио»



«Сан-Антонио»



«Грэндс-Рэпидз»



«Техас»



«Стоктон» 0



0



1+0



0+1



0



0



0+3



0



0



0 0



7



0



0



0



2



0



0



0



7 1



2



2



3



2



1



1



1



1



1 0



-1



+1



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+1



+1



+1



-1



-1



-1