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Итоги дня для россиян в АХЛ: Сошников забил в третьем матче подряд

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно семь матчей. Нападающий «Сан-Антонио» Владислав Каменев сделал ассистентский хет-трик в матче с «Рокфордом» (6:0), форвард «Торонто» Никита Сошников забил в третьем матче подряд, а Валентин Зыков отметился дракой.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Толчинский (н)

Зыков (н)

Сошников (н)

Голдобин (н)

Дыбленко (з)

Костин (н)

Каменев (н)

Е. Свечников (н)

Гурьянов (н)

Евенко (з)		«Шарлотт»

«Шарлотт»

«Торонто»

«Ютика»

«Бингхэмптон»

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио»

«Грэндс-Рэпидз»

«Техас»

«Стоктон»		0

0

1+0

0+1

0

0

0+3

0

0

0		0

7

0

0

0

2

0

0

0

7		1

2

2

3

2

1

1

1

1

1		0

-1

+1

0

+1

+1

+1

-1

-1

-1
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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