Президент федерации хоккея Канады, известный в прошлом тренер и генеральный менеджер Том Ренни прокомментировал возможные последствия при участии в Олимпийских Играх — 2018 хоккеистов из КХЛ
«В настоящее время я не знаю ответа на вопрос, как будет развиваться ситуация и что нужно делать. Все варианты рассматриваются лишь гипотетически. Всерьёз обсуждать их в публичном пространстве я не намерен, это поставит нас в трудное положение. Есть некоторые политические нюансы, которые нас не должны касаться, так что мы просто играем в хоккей. Сборная Канады готовится к Олимпиаде, проводит много времени на льду. Если кто-то скажет, что мы не сможем использовать определённых игроков, мы будем смотреть на другие варианты, но пока об этом говорить рано», — сказал Ренни в интервью The Athletic.
Напомним, что на Кубке Карьяла сборная Канады в первом матче обыграла Швейцарию (3:2), а затем уступила сборной Швеции (0:2).
Глава хоккея Канады: мы готовимся к ОИ-2018, политика не должна нас касаться
Президент федерации хоккея Канады, известный в прошлом тренер и генеральный менеджер Том Ренни прокомментировал возможные последствия при участии в Олимпийских Играх — 2018 хоккеистов из КХЛ