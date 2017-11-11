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Стал известен состав сборной России на матч со Швейцарией

Хоккей

Опубликован состав сборной России на матч с командой Швейцарии в рамках Еврохоккейтура. В своём первом матче на турнире россияне потерпели поражение от команды Финляндии со счётом 2:3, Швейцария с тем же счётом уступила Чехии.

Сорокин (Кареев);
Нестеров — Любушкин, Гусев — Шалунов — Капризов;
Войнов — Зубарев, Мозякин — Ткачёв — Барабанов;
Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов — Плотников;
Калинин — Григоренко — Ничушкин, Хафизуллин — Токранов.

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Россия сразится со Швейцарией на олимпийском Евротуре. LIVE
Нужно реабилитироваться после поражения от финнов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей Евротур
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