Стал известен состав сборной России на матч со Швейцарией

Опубликован состав сборной России на матч с командой Швейцарии в рамках Еврохоккейтура. В своём первом матче на турнире россияне потерпели поражение от команды Финляндии со счётом 2:3, Швейцария с тем же счётом уступила Чехии.



Сорокин (Кареев);

Нестеров — Любушкин, Гусев — Шалунов — Капризов;

Войнов — Зубарев, Мозякин — Ткачёв — Барабанов;

Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов — Плотников;

Калинин — Григоренко — Ничушкин, Хафизуллин — Токранов.



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Россия сразится со Швейцарией на олимпийском Евротуре. LIVE Нужно реабилитироваться после поражения от финнов.