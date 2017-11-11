Марков — о том, что его не пригласили в сборную: значит, недостоин

Защитник казанского «Ак Барса» Андрей Марков рассказал, что спокойно воспринял своё отсутствие в составе сборной России на Кубке Карьяла.



«Тренировки клуба в усечённом составе? Все в равных условиях, из некоторых команд даже больше игроков уехало в сборные. Нужно подстраиваться под такие правила. Календарь тяжёлый у всех, тренерский штаб составляет план на паузы между играми с учётом особенностей календаря.



Нет ли обиды из-за того, что не вызвали в сборную? Я ни с кем не общался из сборной. Не пригласили, значит, недостоин. Я воспринял это нормально. Будем тренироваться, готовиться и посмотрим, что будет дальше», — цитирует Маркова «Спорт Бизнес Online».

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