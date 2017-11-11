Форвард Александр Мерескин заключил полноценный контракт с «Северсталью»

Нападающий Александр Мерескин подписал полноценное одностороннее соглашение сроком до конца сезона с череповецкой «Северсталью», информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги. Игрок уже провёл три встречи за команду, не отметившись результативными баллами.



Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний Мерескин принял участие в 264 матчах, записав на свой счёт 73 (36+37) очка при показателе полезности "-3" и 122 минутах штрафного времени.



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