Э. Карлссон: матчи НХЛ в Стокгольме — событие для всей Швеции, зрители рады

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон поделился воспоминаниями о локауте-2004 и прокомментировал игры регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Сенаторз», которые проходят в Швеции.



«Локаут-2004? Это был очень памятный сезон, о хоккее в тот год все говорили. Теперь игры проходят в Швеции, одно это уже многое значит. Так что это событие не только для Стокгольма, но и для всей страны. Я думаю, что шведы очень рады, что могут посмотреть матчи «Колорадо» и «Оттавы» у себя дома в удобное время», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.

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