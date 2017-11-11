Шалунов: заброшенная шайба помогла войти в игру, стало полегче

Нападающий сборной России Максим Шалунов подвёл итоги матча после победы над Швейцарией (6:2).



«Хорошо, что забил, быстрее вошёл в игру, полегче стало. Нужно лучше играть. В первых двух периодах много удалялись. Думаю, порядка периода сыграли в меньшинстве. Это повлияло. Когда удаляли Плотникова, я сидел и отдыхал на лавочке, не видел, что там было. С Капризовым играю в ЦСКА, Никита Гусев — хороший нападающий. Так что с партнёрами по звену всё нормально. Я рад, что нахожусь здесь», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.