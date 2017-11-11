М. Григоренко: после третьего гола швейцарцы поняли, что дальше им будет тяжело

Нападающий сборной России Михаил Григоренко прокомментировал итоги матча со Швейцарией (6:2).



«В третьем периоде сперва сравняли, затем забросили ещё одну шайбу, это переломило ход игры. Швейцарцы встали, поняли, что дальше им будет тяжело. Мы потом ещё одну забили, в итоге всё пошло по плану. Темп успокоился — особенно, когда забивали последние два гола. Сейчас отдохнём, выспимся и обратно в бой, играть с чехами. Паша Красковский хорошо влился в игру, здорово себя проявил на вбрасывании. Удалений здесь больше, чем в КХЛ. Эпизод с Плотниковым надо пересматривать. Со стороны ничего такого не было», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.