100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

М. Григоренко: после третьего гола швейцарцы поняли, что дальше им будет тяжело

Хоккей

Нападающий сборной России Михаил Григоренко прокомментировал итоги матча со Швейцарией (6:2).

«В третьем периоде сперва сравняли, затем забросили ещё одну шайбу, это переломило ход игры. Швейцарцы встали, поняли, что дальше им будет тяжело. Мы потом ещё одну забили, в итоге всё пошло по плану. Темп успокоился — особенно, когда забивали последние два гола. Сейчас отдохнём, выспимся и обратно в бой, играть с чехами. Паша Красковский хорошо влился в игру, здорово себя проявил на вбрасывании. Удалений здесь больше, чем в КХЛ. Эпизод с Плотниковым надо пересматривать. Со стороны ничего такого не было», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию
Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей Михаил Григоренко Сергей Плотников
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент