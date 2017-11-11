Буше: Дюшейну пришлось тяжело — игра с бывшим клубом, другая страна

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше поделился мнением о ситуации с нападающим Мэттом Дюшейном, который недавно сменил команду. После обмена из «Колорадо Эвеланш» Дюшейн поехал с «сенаторами» в Стокгольм, где у них было запланировано два матча с «лавинами». Первая встреча завершилась победой «Оттавы» со счётом 4:3 ОТ, второй матч состоится 11 ноября.



«Дюшейн попал в очень непростые обстоятельства, но мы с ним хорошо поговорили. Во-первых, его обменяли. То есть он в любом случае попал в новое окружение. А тут ещё, вдумайтесь, выпала поездка в другую страну на матчи регулярного сезона, да ещё и сразу против бывшей команды. Знаете, на него выпало огромное давление. Ему со многим пришлось справляться. Но я считаю, что он это сделал с честью», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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