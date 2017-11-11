Энрот: русские ценят одежду, машины, а шведам больше важна семья и безопасность

Вратарь минского «Динамо» и сборной Швеции Юнас Энрот поделился мнением о различиях между Россией и Швецией с Америкой.

«В Америке всё было неплохо, но я решил, что надо уехать в другое место, чтобы играть много. В КХЛ предложили лучшую зарплату, плюс я держал в голове Олимпиаду. Когда приехал летом в Минск, всё было непривычно, начиная с раннего начала сборов. Сейчас я привык, играть в КХЛ здорово, это большой вызов. В этой лиге на самом деле очень интересно играть. В плане игры тоже всё немного иначе, пришлось привыкать. Теперь я чувствую себя хорошо, пусть мы и выиграли меньше матчей, чем хотели бы. Но у меня пока хорошие ощущения от сезона.



У меня был небольшой культурный шок. Тут совершенно иначе думают, но теперь я начал это понимать. Менталитет русских сильно отличается от американцев или шведов. У них другие ценности. Но в этом нет ничего плохого, ты находишься здесь и должен уважать их образ жизни. Они ценят машины, одежду. Думаю, что шведы или американцы немного больше ценят семью, безопасность, такие вещи», — цитирует Энрота Hockey Sverige.

