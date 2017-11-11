Толванен — о голе в игре со Швецией: я сделал шаг вперёд, чтобы поехать на ОИ

Нападающий сборной Финляндии Ээли Толванен прокомментировал победу своей команды в матче со Швецией (3:1) на Кубке Карьяла. 18-летний форвард отметился первой шайбой за национальную команду, а также отдал передачу.

«Конечно, я рад, забил первый гол за взрослую сборную Финляндии. Это особенный момент для меня, я забивал только по юношам. Большое достижение. Контиола отдал потрясающий пас.

Канаде стоит бояться сборную Финляндии? Не знаю, у нас хорошая команда, четыре крепких звена. Мы должны быть единой командой, сегодня играли одни ребята, завтра будут другие. Этим мы и сильны. Я бы не назвал себя однозначным кандидатом на попадание в состав на Олимпиаду. Мы приехали сюда, чтобы показать себя, проверить себя на этом уровне. Но я определённо сделал шаг вперёд, чтобы отправиться на Олимпийские игры», — передаёт слова Толванена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Видео гола Толванена можно посмотреть в YouTube.