Каспарайтис — о дебюте за Литву: я убедился, что ещё могу играть на этом уровне

Известный защитник Дарюс Каспарайтис прокомментировал свой дебют за сборную Литвы, который состоялся на проходящем в Клайпеде турнире Crowns Baltic Hockey Challenge. В матче с Эстонией, завершившимся со счетом 7:2 в пользу Литвы, Каспарайтис отметился заброшенной шайбой и двумя передачами.

«Я приехал сюда не для того, чтобы забивать голы, а чтобы играть в обороне. Я чувствую себя прекрасно. Я не играл в течение длительного времени. Команда победила — это главное. Это хорошо для меня, потому что я смог убедиться в том, что всё ещё могу соревноваться на этом уровне, и что если мне позволяет здоровье и желание играть, то всё ещё могу продолжать карьеру» — цитирует хоккеиста сайт международной Федерации хоккея.

45-летний Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года со сборной СНГ, а также выигрывал серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпиады в составе сборной России. Ранее защитник получил спортивное гражданство Литвы и планирует выступить за сборную на чемпионате мира.