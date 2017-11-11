Каспарайтис дебютировал за сборную Литвы и набрал три очка в матче с Эстонией

Известный защитник Дарюс Каспарайтис провёл дебютный матч за сборную Литвы, которая обыграла Эстонию со счётом 7:2 на проходящем в Клайпеде турнире Crowns Baltic Hockey Challenge.



45-летний Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года со сборной СНГ, а также выигрывал серебро (1998) и бронзу (2002) в составе сборной России. Ранее защитник получил спортивное гражданство Литвы и планирует выступить за сборную на чемпионате мира. В матче с Эстонией Каспарайтис отметился заброшенной шайбой и двумя передачами.



Каспарайтис сыграет в Высшей лиге Беларуси, чтобы подготовиться к ЧМ в Каунасе