Гол и буллит Панарина принесли «Коламбусу» победу в Детройте

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» прервали серию неудач, состоявшую из четырёх матчей, в гостях победив «Детройт Ред Уингз» (2:1) в серии буллитов.



Артемий Панарин забросил свою третью шайбу в сезоне уже на второй минуте, хозяева сумели отыграться на 47-й минуте благодаря точному броску Андреаса Атанасиу. В овертайме соперники не выявили сильнейшего, а в серии буллитов решающим стал бросок Панарина.



Панарин получил 22 с половиной минуты игрового времени и закончил матч с коэффициеном полезности «+1». Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков по воротам и отлично проявил себя в серии буллитов.

Гол в исполнении Панарина можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.



В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» прервал серию из четырёх поражений, дома обыграв «Флориду Пантерз» со счётом 2:1 благодаря голам Деймона Сиверсона и Кайла Палмьери.