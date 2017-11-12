До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол и буллит Панарина принесли «Коламбусу» победу в Детройте

Хоккей

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» прервали серию неудач, состоявшую из четырёх матчей, в гостях победив «Детройт Ред Уингз» (2:1) в серии буллитов.

Артемий Панарин забросил свою третью шайбу в сезоне уже на второй минуте, хозяева сумели отыграться на 47-й минуте благодаря точному броску Андреаса Атанасиу. В овертайме соперники не выявили сильнейшего, а в серии буллитов решающим стал бросок Панарина.

Панарин получил 22 с половиной минуты игрового времени и закончил матч с коэффициеном полезности «+1». Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков по воротам и отлично проявил себя в серии буллитов.

Гол в исполнении Панарина можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» прервал серию из четырёх поражений, дома обыграв «Флориду Пантерз» со счётом 2:1 благодаря голам Деймона Сиверсона и Кайла Палмьери.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 2 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Панарин (Бьёркстранд, Савар) – 01:07 (5x5), 1:1 – Атанасиу (Кронвалль, Татар) – 46:11 (5x5), 1:2 – Джонсон – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 1 1:0, 1:1, 0:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Сиверсон (Хейз) – 05:59 (5x5), 2:0 – Палмьери (Батчер, Хишир) – 24:58 (5x3), 2:1 – Бьюгстад (Мэтисон) – 27:20 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Нью-Джерси Дэвилз Флорида Пантерз Артемий Панарин Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент