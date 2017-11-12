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«Айлендерс» выиграли у «Сент-Луиса», Таварес забросил свою 13-ю шайбу в сезоне

Хоккей

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» прервали серию из трёх побед «Сент-Луиз Блюз», выиграв у соперников в гостях со счётом 5:2.

К 24-й минуте гости из Нью-Йорка добились преимущества в четыре шайбы, отличились Джон Таварес (13-я шайба в сезоне), Кейси Цизикас, Джордан Эберле и Джошуа Хо-Сэнг. Хозяева ответили точными бросками в исполнении Брэйдена Шенна и Скотта Апшолла, но на 56-й минуте Андерс Ли забил пятый гол «Айлендерс», сняв все вопросы о победителе противостояния.

Россиянин Владимир Тарасенко провёл на льду 23 минуты, но результативными действиями не отметился.

Видео гола в исполнении Тавареса можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 5 0:3, 1:1, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Таварес (Ли) – 03:21 (5x5), 0:2 – Цизикас (Ледди) – 10:07 (5x5), 0:3 – Эберле (Лэдд) – 13:18 (5x5), 0:4 – Хо-Сэнг (Куин, Ледди) – 23:35 (5x5), 1:4 – Шенн (Шварц, Данн) – 31:31 (4x4), 2:4 – Апшолл (Бортуццо, Бродзяк) – 46:41 (5x5), 2:5 – Ли (Пелеч, де Хаан) – 55:33 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Айлендерс Сент-Луис Блюз Джон Таварес
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