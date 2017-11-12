«Айлендерс» выиграли у «Сент-Луиса», Таварес забросил свою 13-ю шайбу в сезоне

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» прервали серию из трёх побед «Сент-Луиз Блюз», выиграв у соперников в гостях со счётом 5:2.



К 24-й минуте гости из Нью-Йорка добились преимущества в четыре шайбы, отличились Джон Таварес (13-я шайба в сезоне), Кейси Цизикас, Джордан Эберле и Джошуа Хо-Сэнг. Хозяева ответили точными бросками в исполнении Брэйдена Шенна и Скотта Апшолла, но на 56-й минуте Андерс Ли забил пятый гол «Айлендерс», сняв все вопросы о победителе противостояния.



Россиянин Владимир Тарасенко провёл на льду 23 минуты, но результативными действиями не отметился.

Видео гола в исполнении Тавареса можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.