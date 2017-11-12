Тренер «Детройта» — о матче с «Коламбусом»: это нереально, это шоу вратарей

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блашилл подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 ШБ). Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан первой звездой встречи. От отразил 32 броска из 33, а также 7 буллитов из 9.

«Это нереально. Это было шоу вратарей. Часть из сейвов были просто невероятными. Особенно в овертайме были нереальные спасения. Казалось, что серия буллитов будет продолжаться вечно. Оба вратаря сыграли превосходно. Кажется, сейчас каждый матч словно в плей-офф», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.