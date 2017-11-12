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Голы Кучерова, Наместникова и Бучневича в чиле 10 лучших на неделе в НХЛ

Хоккей

Национальная хоккейная лига обнародовала лучшие голы очередной игровой недели. В топ-10 попали три гола россиян.

10. Марк Стоун («Оттава Сенаторз»)
9. Пьер-Эдуар Бельмар («Вегас Голден Найтс»)
8. Джонатан Друен («Монреаль Канадиенс»)
7. Блэйк Уилер («Виннипег Джетс»)
6. Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»)
5. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис Блюз»)
4. Владислав Наместников («Тампа-Бэй Лайининг») с передач Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»)
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)

Также видео доступно на официальном канале НХЛ в Youtube.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Владислав Наместников Никита Кучеров Павел Бучневич
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