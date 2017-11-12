До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Как завершится матч Россия — Чехия на Кубке Карьяла

Хоккей

12 ноября сборная России завершит своё выступление на Кубке Карьяла – 2017 матчем с национальной командой Чехии. В первом матче турнира команда Олега Знарка уступила команде Финляндии (2:3), а во втором разгромила сборную Швейцарии со счётом 6:2, забив 5 голов в третьем периоде.

«Судят непонятно». Знарок — о Швейцарии, КХЛ и удалении Плотникова
Главный тренер сборной России предложил журналисту встать на лавку и определять состав.

«Чемпионат» предлагает читателям поучаствовать в опросе: «Как завершится матч Россия — Чехия на Кубке Карьяла?».

Варианты ответа предложены следующие:

— Победой сборной России

— Победой сборной Чехии

Проголосовать можно на playbuzz.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей Евротур
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент