12 ноября сборная России завершит своё выступление на Кубке Карьяла – 2017 матчем с национальной командой Чехии. В первом матче турнира команда Олега Знарка уступила команде Финляндии (2:3), а во втором разгромила сборную Швейцарии со счётом 6:2, забив 5 голов в третьем периоде.
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Главный тренер сборной России предложил журналисту встать на лавку и определять состав.
«Чемпионат» предлагает читателям поучаствовать в опросе: «Как завершится матч Россия — Чехия на Кубке Карьяла?».
Варианты ответа предложены следующие:
— Победой сборной России
— Победой сборной Чехии
Проголосовать можно на playbuzz.
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