Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги французского этапа Еврочелленджа. Команда заняла второе место.
«Команда провела сложный турнир — три напряжённых матча за три дня. Но я уже говорил ребятам, что хорошая команда отличается способностью найти путь к победе в любой ситуации. Мы много внимания уделяли игре в большинстве, и во Франции нам многое удалось — семь или восемь шайб были заброшены именно в большинстве, тренерский штаб проделал хорошую работу в этом направлении.
Миша Карнаухов показал очень хорошую игру, его вклад в наши победы очень весом. У нас было порядка 10 ребят, которые впервые играли на таком уровне, но прекрасно себя проявили. Это даёт основания полагать, что в мае список кандидатов на «мир» может расшириться», — сказал специалист.
Льюис: список кандидатов в сборную Беларуси на ЧМ может расшириться
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги французского этапа Еврочелленджа. Команда заняла второе место.