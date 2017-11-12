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Льюис: список кандидатов в сборную Беларуси на ЧМ может расшириться

Хоккей

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги французского этапа Еврочелленджа. Команда заняла второе место.

«Команда провела сложный турнир — три напряжённых матча за три дня. Но я уже говорил ребятам, что хорошая команда отличается способностью найти путь к победе в любой ситуации. Мы много внимания уделяли игре в большинстве, и во Франции нам многое удалось — семь или восемь шайб были заброшены именно в большинстве, тренерский штаб проделал хорошую работу в этом направлении.

Миша Карнаухов показал очень хорошую игру, его вклад в наши победы очень весом. У нас было порядка 10 ребят, которые впервые играли на таком уровне, но прекрасно себя проявили. Это даёт основания полагать, что в мае список кандидатов на «мир» может расшириться», — сказал специалист.

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Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь Сообщить об ошибке
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Сборная Беларуси — Хоккей Дэйв Льюис ЧМ-2018
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