Льюис: список кандидатов в сборную Беларуси на ЧМ может расшириться

Граборенко: в АХЛ мне зарядили в голову, и я «уснул», очнулся в раздевалке

Игра с Кучеровым, Гусевым и Ожигановым, опыт АХЛ и знакомство с Назаровым – в интервью с защитником «Нефтехимика» Романом Граборенко.