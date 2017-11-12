Р. Ротенберг: до конца года из Северной Америки могут вернуться ещё россияне

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал итоги Кубка Карьяла и рассказал о подготовке к Олимпийским играм — 2018.

«Первая игра была очень сложная. У нас получается в чемпионате КХЛ больше игр, чем в прошлом сезоне. — в этом цикле сыграли больше матчей, потому что Олимпиада, календарь насыщенный, нагрузка на игроков стала больше именно на этом этапе. Конечно, хорошо, что перед Олимпиадой у нас будет примерно месяц, чтобы полноценно подготовиться. Мы на правильном пути. Тренерский штаб проверил на Кубке Карьяла нескольких новых кандидатов. Мы стремимся к тому, чтобы проверить как можно больше игроков перед Олимпиадой, чтобы выбрать оптимальный состав. В том числе мы делали это на Кубке Германии. Олимпийская сборная обыграла Словакию и выиграла Кубок Германии.

Шипачёв? Мы всегда рады, когда игроки возвращаются из Северной Америки к нам в Россию. Мы над этим работаем, наша долгосрочная стратегия — вернуть как можно больше игроков не только из НХЛ, но и из других североамериканских лиг. Многие игроки, которые туда уезжают, либо заканчивают, либо хуже выступают. Если посмотреть общую статистику, сколько россиян там заиграло, то это печальные цифры.

Я не говорю, что задача клубов КХЛ — возвращать игроков, говорю от имени федерации. Конечно же, это задача популяризации хоккея. Сейчас у нас две сборные играют параллельно. Раньше такого не было. Сборные добиваются результатов, это говорит о том, что у нас есть глубина состава, есть резервы. Раньше журналисты писали, что у Канады есть столько команд, любая может приехать и обыграть любую нашу сборную. На практике же видно, что у нас есть резервы, новые имена. За олимпийскую сборную, например, Макеев забил четыре гола в матче со Словакией. Чем больше кандидатов, тем лучше для тренерского штаба сборной.

Конечно, стоит ожидать до конца года, что кто-то вернётся из Северной Америки. Мы к этому стремимся, в этом направлении постоянно идёт работа», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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