Пашков: Григоренко хет-триком не гарантировал себе поездку на Олимпиаду

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу сборной России в матче Кубка Карьяла над командой Чехии со счётом 5:2.

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«Ни Григоренко, ни кто-либо другой не может быть уверен в том, что попадёт в состав олимпийской команды. К сожалению, сборная постоянно подвергается изменениям, поэтому я думаю, что каждый игрок должен быть готов к тому, что может быть включён в состав или выведен оттуда. Он абсолютно не гарантировал себе поездку в Корею этим хет-триком.

Наш состав был изменён, он меняется на каждом этапе Евротура. Ожидать слаженной, осмысленной и тактически организованной игры от национальной команды не приходится. Для этого нужно сыграть один-два матча, чтобы найти связи в звеньях и тактическую канву. В целом сборная с турнирной задачей справилась. Несмотря на поражение от финнов, тенденция к улучшению игры просматривалась. Но нестабильность состава может сыграть плохую роль при подготовке к Олимпиаде. Пора бы уже определиться с составом и вести планомерную подготовку с конкретными игроками, которым будет доверена честь выступать на Олимпийских играх», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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