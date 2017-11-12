Представлены логотипы Stadium Series-2018, сыграют «Торонто» и «Вашинтон»

Представлены логотипы NHL Stadium Series, в рамках которой 3 марта 2018 года сыграют «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч пройдёт под открытым небом — на мемориальном стадионе Корпуса военно-морского флота.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, логотип основывается на богатой истории стадиона и военно-морского флота. Орёл — символ, широко используемый для украшения стадиона. Использован военный шрифт, а цветовая палитра напрямую связана с Военно-морской академией США. Не забыли в НХЛ и о якоре — важнейшем морском символе. Логотип «Вашингтона» — адаптация современного логотипа клуба. Логотип «Торонто» для данного матча основан на классическом логотипе клуба.

Также фото доступно в официальном «твиттере» НХЛ.