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Итоги дня ВХЛ: 9-е поражение «КРС Хэйлунцзян» в 10 матчах и другие результаты

Хоккей

Программа игрового дня 12 ноября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена семью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Цен Тоу» переиграл «Молот-Прикамье» — 3:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
3 : 1 0:1, 2:0, 1:0
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Чистяков (Торяник, Зарипов) – 07:22 (5x4), 1:1 – Швецов (Шевченко, Крысанов) – 21:59 (5x3), 2:1 – Ячменёв (Ерёменко) – 23:49 (5x4), 3:1 – Швецов (Попов, Елисеев) – 55:20 (5x5)

«Торос» на выезде трижды поразил ворота «КРС Хэйлунцзян» — 3:0 Это девятое поражение китайской команды в десяти последних матчах.

ВХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 11:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
0 : 3 0:2, 0:0, 0:1
Торос
Нефтекамск
0:1 – Лукин (Гиматов) – 02:59 (5x4), 0:2 – Дубровский (Баранов) – 10:25 (5x5), 0:3 – Денисенко (Черкасов) – 59:27 (en)

«Кузня» взяла верх над «Барсом» — 3:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
3 : 2 0:1, 0:0, 3:1
Барс
Казань
0:1 – Шинкаренко (Каштанов) – 19:47 (5x5), 1:1 – Кокшаров – 49:35 (5x5), 1:2 – Лямкин (Расулов) – 52:33 (5x4), 2:2 – Дюрягин (Чернов) – 53:44 (5x5), 3:2 – Романцев (Васильченко, Гуляев) – 58:12 (5x5)

«Горняк» уступил «Южному Уралу» — 1:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Горняк
Учалы
1 : 2 1:1, 0:1, 0:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Пилипенко (Сетдиков, Жлоба) – 04:48 (5x5), 1:1 – Дорофеев (Васильев, Чугуев) – 06:29 (5x5), 1:2 – Музычко (Марзоев, Илья Иванов) – 32:49 (5x4)

«Спутник» оказался сильнее «Челмета» — 3:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
3 : 1 0:0, 2:0, 1:1
Челмет
Челябинск
1:0 – Ищенко (Завьялов, Гиберт) – 27:38 (5x5), 2:0 – Путилов (Владимиров, Щанкин) – 33:40 (5x5), 2:1 – Подкорытов (Никулин, Климонтов) – 53:23 (5x4), 3:1 – Гайсин (Ситников, Рожков) – 56:20 (5x4)

«Саров» вырвал победу в матче со «Звездой» — 4:3 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Саров
Саров
Звезда
Чехов

«Дизелю» хватило одного гола для победы над «Химиком» — 1:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
Химик
Воскресенск
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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