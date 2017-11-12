Итоги дня ВХЛ: 9-е поражение «КРС Хэйлунцзян» в 10 матчах и другие результаты

Программа игрового дня 12 ноября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена семью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Цен Тоу» переиграл «Молот-Прикамье» — 3:1.

«Торос» на выезде трижды поразил ворота «КРС Хэйлунцзян» — 3:0 Это девятое поражение китайской команды в десяти последних матчах.

«Кузня» взяла верх над «Барсом» — 3:2.

«Горняк» уступил «Южному Уралу» — 1:2.

«Спутник» оказался сильнее «Челмета» — 3:1.

«Саров» вырвал победу в матче со «Звездой» — 4:3 ОТ.

«Дизелю» хватило одного гола для победы над «Химиком» — 1:0.