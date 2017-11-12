Кубалик: сборная России делала с нами всё, что хотела

Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик прокомментировал поражение от команды России (2:5) в матче Кубка Карьяла. Хоккеист отметился в этом матче заброшенной шайбой.

Хет-трик Григоренко – заслуга партнёров. Оценки сборной России Четвёртое звено нашей сборной провело идеальный матч.

«Соперник превзошёл нас в движении, контролировал шайбу, реализовывал моменты. Мы ни в чем не смогли соответствовать сборной России. Очень жаль, мы хотели действовать совершенно по-другому. Это был лёгкий матч для соперника. Российская команда делала с нами, что хотела. Мы же не сделали ничего, чтобы заставить противника ошибаться. Нам нужно забивать в формате «5 на 5». Я уверен, что мы исправимся, будем двигаться дальше и выглядеть лучше», — цитирует хоккеиста isport.blesk.