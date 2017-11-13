Василевский – о незасчитанном голе «Анахайма»: шайба была в воротах, мне повезло

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал эпизод в третьем периоде матча с «Анахайм Дакс» (2:1). Россиянин после броска Брэндона Монтура остановил шайбу за линией ворот, но она была под щитком, и судьи не засчитали гол. После видеопросмотра, который длился несколько минут, также было определено, что шайба не пересекла линию ворот полностью.



«Я думаю, она была в воротах. Ребята стали кричать: «Не шевелись!». Мне просто повезло», — цитирует Василевского Tampa Bay Times.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.