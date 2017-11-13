Купер: это была дуэль вратарей, Василевский ответил на вызов в третьем периоде

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Анахайм Дакс» (2:1) и игру голкипера Андрея Василевского, который выиграл 13-й матч в сезоне. В первых двух периодах «Тампа» нанесла 29 бросков, «Анахайм» — 14, а в третьем – «Лайтнинг» нанесли восемь бросков, в то время как «Дакс» — 15.



«Это была вратарская дуэль. Василевский должен был ответить на вызов в третьем периоде. Именно поэтому он тот, кто нам нужен», — цитирует Купера журналист Tampa Bay Times Джо Смит.