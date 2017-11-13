Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 13-я победа Василевского, 6 бросков Кучерова

В ночь с 12 на 13 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие восемь россиян. Андрей Василевский одержал 13-ю победу в сезоне, он является лидером по этому показателю. Дмитрий Орлов забил первый гол в сезоне, Никита Кучеров нанёс шесть бросков, а Артём Анисимов поучаствовал в 32 вбрасываниях.
События дня НХЛ. Ноль бросков Овечкина и чудо-сейв Василевского
А Анисимов забил рукой.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|28 из 29
|96,6
|2:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|5
|0
|20.05
|12 из 32
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|0
|0
|23.48
|-
|2
|1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|3
|0
|22.21
|7 из 15
|2
|1
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|4
|0
|17.10
|4 из 9
|0
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|6
|0
|23.42
|-
|2
|1
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|1
|-1
|14.18
|-
|1
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|4
|+1
|25.24
|-
|3
|1
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