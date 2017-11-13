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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 13-я победа Василевского, 6 бросков Кучерова

Хоккей

В ночь с 12 на 13 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие восемь россиян. Андрей Василевский одержал 13-ю победу в сезоне, он является лидером по этому показателю. Дмитрий Орлов забил первый гол в сезоне, Никита Кучеров нанёс шесть бросков, а Артём Анисимов поучаствовал в 32 вбрасываниях.

События дня НХЛ. Ноль бросков Овечкина и чудо-сейв Василевского
А Анисимов забил рукой.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский«Тампа»28 из 2996,62:1
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Анисимов (н)«Чикаго»1+005020.0512 из 3200
Овечкин (н)«Вашингтон»000023.48-21
Кузнецов (н)«Вашингтон»003022.217 из 1521
Наместников (н)«Тампа»1+004017.104 из 900
Кучеров (н)«Тампа»0+106023.42-21
Сергачёв (з)«Тампа»001-114.18-10
Орлов (з)«Вашингтон»1+004+125.24-31

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Овечкин Андрей Василевский Виталий Анисимов Владислав Наместников Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Михаил Сергачёв Никита Кучеров Таблицы НХЛ
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