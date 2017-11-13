Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 13-я победа Василевского, 6 бросков Кучерова

В ночь с 12 на 13 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие восемь россиян. Андрей Василевский одержал 13-ю победу в сезоне, он является лидером по этому показателю. Дмитрий Орлов забил первый гол в сезоне, Никита Кучеров нанёс шесть бросков, а Артём Анисимов поучаствовал в 32 вбрасываниях.

События дня НХЛ. Ноль бросков Овечкина и чудо-сейв Василевского А Анисимов забил рукой.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 28 из 29 96,6 2:1

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Анисимов (н) «Чикаго» 1+0 0 5 0 20.05 12 из 32 0 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 0 0 23.48 - 2 1 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 0 3 0 22.21 7 из 15 2 1 Наместников (н) «Тампа» 1+0 0 4 0 17.10 4 из 9 0 0 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 0 6 0 23.42 - 2 1 Сергачёв (з) «Тампа» 0 0 1 -1 14.18 - 1 0 Орлов (з) «Вашингтон» 1+0 0 4 +1 25.24 - 3 1

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».