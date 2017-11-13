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«Сан-Хосе» одержал волевую победу в матче с «Лос-Анджелесом»

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, проходившая на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 1:2.

Дастин Браун в первом периоде реализовал численное преимущество и вывел «королей» вперёд. Этот счёт держался до 46-й минуты, когда «Сан-Хосе» отыгрался благодаря голу Мелькера Карлссона. На 53-й минуте отличился Джоэль Уорд, и его шайба стала победной.

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НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 2 1:0, 0:0, 0:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Браун (Копитар, Даути) – 08:30 (5x4), 1:1 – Карлссон (Кутюр, Гертл) – 45:42 (5x5), 1:2 – Уорд (Гудроу, Райан) – 52:50 (5x5)

Видео гола Уорда можно посмотреть также в «твиттере» «Сан-Хосе Шаркс».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Сан-Хосе Шаркс
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