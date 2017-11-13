«Сан-Хосе» одержал волевую победу в матче с «Лос-Анджелесом»

«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, проходившая на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 1:2.



Дастин Браун в первом периоде реализовал численное преимущество и вывел «королей» вперёд. Этот счёт держался до 46-й минуты, когда «Сан-Хосе» отыгрался благодаря голу Мелькера Карлссона. На 53-й минуте отличился Джоэль Уорд, и его шайба стала победной.

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Видео гола Уорда можно посмотреть также в «твиттере» «Сан-Хосе Шаркс».