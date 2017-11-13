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Итоги дня для россиян в АХЛ: Педан набрал 4 очка в трёх последних матчах

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев потерпел поражение в матче с «Лаваль Рокет» (2:3 ОТ), отразив 37 бросков из 40. Защитник «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Андрей Педан продлил свою результативную серию до трёх матчей (1+3), отдав голевую передачу в игре с «Херши Бэарз» (5:1).

ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Александр Георгиев«Хартфорд»37 из 4092,52:3 ОТ
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Яков Тренин (н)«Милуоки»0+120+1
Иван Барбашёв (н)«Чикаго»0010
Андрей Педан (з)«Уилкс-Барре»0+100+1
Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ
60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Георгиев Андрей Педан АХЛ Иван Барбашёв Яков Тренин
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