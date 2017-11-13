Итоги дня для россиян в АХЛ: Педан набрал 4 очка в трёх последних матчах

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев потерпел поражение в матче с «Лаваль Рокет» (2:3 ОТ), отразив 37 бросков из 40. Защитник «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Андрей Педан продлил свою результативную серию до трёх матчей (1+3), отдав голевую передачу в игре с «Херши Бэарз» (5:1).

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Александр Георгиев «Хартфорд» 37 из 40 92,5 2:3 ОТ

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Яков Тренин (н) «Милуоки» 0+1 2 0 +1 Иван Барбашёв (н) «Чикаго» 0 0 1 0 Андрей Педан (з) «Уилкс-Барре» 0+1 0 0 +1