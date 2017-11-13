Итоги дня для россиян в АХЛ: Педан набрал 4 очка в трёх последних матчах

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев потерпел поражение в матче с «Лаваль Рокет» (2:3 ОТ), отразив 37 бросков из 40. Защитник «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Андрей Педан продлил свою результативную серию до трёх матчей (1+3), отдав голевую передачу в игре с «Херши Бэарз» (5:1).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Александр Георгиев
|«Хартфорд»
|37 из 40
|92,5
|2:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Яков Тренин (н)
|«Милуоки»
|0+1
|2
|0
|+1
|Иван Барбашёв (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|1
|0
|Андрей Педан (з)
|«Уилкс-Барре»
|0+1
|0
|0
|+1
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