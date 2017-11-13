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Как вы оцените выступление сборной России на Кубке Карьяла?

Хоккей

Сборная России одержала две победы на Кубке Карьяла и потерпела одно поражение, заняв второе место. «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе, оценив выступление национальной команды на финском этапе Евротура. Предлагаются следующие варианты ответов:

— Россия всегда должна быть первой, второе место — неудача.
— Результат неплохой, но игра оставляет желать лучшего.
— Сборная прибавляла от матча к матчу, это радует.
— Мы не играли с Канадой и Швецией, настоящей проверки не было.

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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Евротур Опрос
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