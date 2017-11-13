Инсайдер Sportsnet: к Ковальчуку точно будет интерес в НХЛ

Хоккейный инсайдер Крис Джонстон поделился мнением о возможном возвращении нападающего СКА Ильи Ковальчука в НХЛ. Российский форвард, который объявил о завершении карьеры в НХЛ в 2013 году, расторгнув контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», мог уехать из КХЛ ещё летом 2017 года, однако заключил однолетнее соглашение со СКА.

«У него в России по-прежнему хорошо идут дела, он много забивает – 20 голов в 30 матчах за СКА. Прошлой весной ходили разговоры о его возвращении в НХЛ. Это было сложно сделать, потому что права на него принадлежали «Нью-Джерси» и надо было либо подписывать с ним контракт перед обменом, или обменивать права.

1 июля он станет свободным агентом, и есть ощущение, что он открыт к предложениям из НХЛ. Слушайте, он много забивает, к нему точно будет интерес», — цитирует Джонстона Sportsnet.