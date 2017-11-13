Гуськов: Шипачёва поставят в звено к Гусеву, Вадим опытнее Прохоркина

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о том, с кем будет играть Вадим Шипачёв в СКА.

«Логично и очевидно, что с Гусевым у Шипачёва отличное взаимопонимание. Думаю, что никто не будет изобретать колеса по-новой, и Вадима поставят к бывшему партнёру. Тем более эти хоккеисты понимают друг друга с полуслова.

Тяжело сказать, много ли потеряет Прохоркин с возвращением Шипачёва. С учётом того, какие функции возлагались на Шипачёва в прошлом сезоне и как он их выполнял, то в приоритете Вадим. Другое дело, что Прохоркин может отобрать место в составе у кого-то другого из центральных нападающих. Если брать реализацию численного преимущества, то Шипачёв намного сильнее Прохоркина. В этом плане Вадим выигрывает, да и в целом он более опытный игрок.

Но место в составе надо заработать. Мы не видели, в какой форме Шипачёв на данный момент. Знарок не обеспечивает место в составе никому, Вадиму нужно будет показать себя», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.