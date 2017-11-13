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Сакик — о переходе Каменева: он уже игрок уровня НХЛ, крупный и мастеровитый

Хоккей

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик поделился мнением о переходе в стан его команды российского нападающего Владислава Каменева.

«Мне очень хотелось, чтобы Каменев съездил с нами в Швецию. Но проблемы с визой помешали этому. Однако, как только мы вернемся в Северную Америку, сразу вызовем его в НХЛ.

Я очень рад, что мы выменяли Каменева. Он очень ответственный, очень мастеровитый крупный центрфорвард. И идеально вписывается в нашу стратегию по формированию состава. Он уже сейчас игрок уровня НХЛ, и я уверен, что скоро все в этом убедятся», — цитирует Сакика официальный сайт лиги.

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Владислав Каменев Джо Сакик
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