Сакик — о переходе Каменева: он уже игрок уровня НХЛ, крупный и мастеровитый

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик поделился мнением о переходе в стан его команды российского нападающего Владислава Каменева.



«Мне очень хотелось, чтобы Каменев съездил с нами в Швецию. Но проблемы с визой помешали этому. Однако, как только мы вернемся в Северную Америку, сразу вызовем его в НХЛ.



Я очень рад, что мы выменяли Каменева. Он очень ответственный, очень мастеровитый крупный центрфорвард. И идеально вписывается в нашу стратегию по формированию состава. Он уже сейчас игрок уровня НХЛ, и я уверен, что скоро все в этом убедятся», — цитирует Сакика официальный сайт лиги.

