Якупов: формула моей результативности проста — я играю и поэтому забиваю

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов поделился мнением о своей результативности в нынешнем сезоне НХЛ.



«Нам с Керфутом и Андригетто становится всё легче и легче вместе играть, потому что мы понимаем, кто куда побежит, много разговариваем на скамейке, стараемся постоянно помогать друг другу, быть близко на льду и использовать наши лучшие качества. Но на этом нельзя останавливаться. Дальше — больше. Надо развиваться, ещё больше работать и двигаться вперёд.



У меня уже пять голов в этом чемпионате против, например, трёх в 40 играх прошлого сезона за „Блюз“. Но тут формула проста: я играю, потому и забиваю. А если мало играть или не играть совсем, как тут забьёшь?» — цитирует Якупова официальный сайт НХЛ.

Мерцающая надежда. Якупов нашёл клуб, где возродит карьеру? Лучший «плюс-минус» и лучший старт в карьере.