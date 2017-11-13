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«Нефтехимик» — «Сибирь»: Салак пропустил три гола за три минуты и был заменён

Хоккей

Голкипер новосибирской «Сибири» Александр Салак был заменён уже на 12-й минуте матча с нижнекамским «Нефтехимиком». Чешский вратарь пропустил три шайбы за трёхминутный отрезок, и был заменён на Алексея Красикова. Его сменщик также пропустил, уже через несколько секунд после выхода на замену. В матче продолжается первый период, 4:0 в пользу команды Андрея Назарова,

Салак не оформил ни одного матча на ноль в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик ХК Сибирь Александр Салак
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