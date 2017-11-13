«Нефтехимик» обыграл «Сибирь», забросив четыре шайбы к 13-й минуте игры

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду одержал победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 4:1.



К 13-й минуте хозяева обеспечили себе комфортное лидерство в счёте, забросив четыре шайбы, — отличились Ильдар Шиксатдаров, Чад Ро, Марат Хайруллин и Эмиль Галимов. «Сибирь» сумела «размочить» счёт во втором периоде, забитый гол на свой счёт записал Степан Санников.



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