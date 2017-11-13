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«Ак Барс» проиграл в гостях минскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд

Хоккей

Минское «Динамо» на домашней арене одержало победу над казанским «Ак Барсом», матч завершился со счётом 4:1. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова потерпели третье поражение подряд.

В составе команды хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Егор Шарангович, Евгений Ковыршин, Шарль Ленгле и Марк-Андре Граньяни. Единственный гол у «Ак Барса» забил Михаил Глухов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
4 : 1 0:0, 2:1, 2:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Шарангович (Китаров, Степанов) – 20:57 (4x5), 1:1 – Глухов (Глинкин, Галиев) – 26:16 (5x5), 2:1 – Ковыршин (Шинкевич) – 32:05 (5x5), 3:1 – Ленгле (Скилле, Граньяни) – 47:49 (5x4), 4:1 – Граньяни (Дрозд) – 58:53 (en)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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