«Ак Барс» проиграл в гостях минскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд

Минское «Динамо» на домашней арене одержало победу над казанским «Ак Барсом», матч завершился со счётом 4:1. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова потерпели третье поражение подряд.



В составе команды хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Егор Шарангович, Евгений Ковыршин, Шарль Ленгле и Марк-Андре Граньяни. Единственный гол у «Ак Барса» забил Михаил Глухов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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