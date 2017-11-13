«Ак Барс» проиграл в гостях минскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд

Минское «Динамо» на домашней арене одержало победу над казанским «Ак Барсом», матч завершился со счётом 4:1. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова потерпели третье поражение подряд.
В составе команды хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Егор Шарангович, Евгений Ковыршин, Шарль Ленгле и Марк-Андре Граньяни. Единственный гол у «Ак Барса» забил Михаил Глухов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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